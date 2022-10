Selenskij: Erfolge lassen "russische Farce" mit Annexionen vergessen

Mehrere europĂ€ische LĂ€nder haben den jeweiligen russischen Botschafter ins Außenministerium zitiert. Aus dem deutschen Außenministerium hieß es am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, der Botschafter Sergej Netschajew sei "zeitnah ins AuswĂ€rtige Amt einbestellt" worden. Auch in Rom wurde der russische Botschafter Sergej Rasow fĂŒr Montag (11.00 Uhr) ins Außenministerium zitiert, in Belgien geschah dies schon am Freitag. Die Regierungen reagieren damit auf die weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine und der Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland. Wie ein Ministeriumssprecher in Rom der dpa am Sonntag sagte, sei dieser Vorgang mit den anderen EU-LĂ€ndern und dem EuropĂ€ischen AuswĂ€rtigen Dienst (EEAS) abgestimmt.