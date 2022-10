Nach Niederlage in Lyman: Kadyrow fordert Einsatz von Atombomben

Der Erfolg für die Ukraine rief am Samstag denn auch scharfe Reaktionen in Russland hervor. Und zwar deutlich weniger verklausuliert als bei Putin selbst.

Taktische Atombomben an der Front?

Ramsan Kadyrow, Machthaber in der russischen Teilrepublik Tschetschenien, forderte offen den Einsatz taktischer Atombomben. "Meiner persönlichen Meinung nach sollten drastischere Maßnahmen ergriffen werden, bis hin zur Verhängung des Kriegsrechts in den Grenzregionen und dem Einsatz von Atomwaffen mit geringer Sprengkraft", schrieb er auf Telegram.

Der Verlust von Lyman ist tatsächlich gravierend. Die Kleinstadt im Westteil des Oblast Donezk diente als Eisenbahnknotenpunkt der Versorgung der russischen Truppen im gesamten Gebiet. Damit muss Russland das Gebiet aufgeben, das erst am Freitag in einem feierlichen Festakt in Moskau annektiert worden war.