Russische Blogger berichten von "Zusammenbruch der Front" bei Cherson

Die Oblast-Hauptstadt liegt am westlichen Ufer des Dnepr, ist also ein Brückenkopf für die russischen Streitkräfte, die Cherson am 2. März einnahmen. Für Moskau wäre ein Verlust der Stadt aber nicht nur eine taktische Niederlage: Erst am Freitag verkündete er die Annexion des Oblasts Cherson - sollte er die Oblast-Hauptstadt verlieren, wäre dies eine symbolträchtige Niederlage.

Noch liegen etwa hundert Kilometer zwischen der Nordfront und Cherson - an der Westfront sind es knappe 24. Die nächsten Stunden und Tage werden zeigen, ob die ukrainische Offensive im flachen Steppengelände tatsächlich so erfolgreich ist.

Rob Lee von der US-Denkfabrik Foreign Policy Research Institute zitierte russische Blogger, die berichteten, dass ihre Truppen sich bis nach Dudtschany etwa 40 Kilometer weiter südlich am Ufer des Dnipro zurückgezogen hätten. "Wenn so viele russische Kanäle Alarm schlagen, heißt das gewöhnlich, dass sie in Schwierigkeiten sind", schrieb Lee auf Twitter. Sollten die ukrainischen Streitkräfte weitere Fortschritte am Ufer des Flusses machen, könnten Tausende russische Soldaten in der Falle sitzen. Der Dnipro ist stellenweise sehr breit, und die Ukraine hat die meisten Brücken zerstört.