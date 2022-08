Iran schickte erste Drohnen an Russland + Verwirrung um Gegenoffensive der Ukraine

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba will in den kommenden Tagen auf einer Auslandsreise bei europĂ€ischen Partnern um zusĂ€tzliche UnterstĂŒtzung fĂŒr sein Land und weitere

Sanktionen gegen Russland werben. Er werde am Dienstag nach Tschechien reisen und dort in Prag an einem informellen EU-Außenministertreffen teilnehmen, teilt das Außenministerium in Kiew mit. FĂŒr heute, Montag, plant Kuleba einen Besuch in Schweden.