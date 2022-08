IAEA: AKW vorerst keine Bedrohung + Mehr als 430 Lehrkräfte in Ö neu eingestellt

Das Ankunftszentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine am Gelände der Grazer Messe wird mit 15. September aufgelassen, da die Anzahl der ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer stark zurückgegangen ist. Künftig sollen die geflüchteten Menschen in einem dezentralen System in Zusammenarbeit mit Polizei und dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie dem Flüchtlingsreferat des Landes Steiermark abgewickelt werden, hieß es am Donnerstag nach der Regierungssitzung.

Seit Mitte März war das Ankunftszentrum in Betrieb und bot nach dem One-stop-shop-Prinzip vieles, was die Menschen brauchten: Polizei, Rotes Kreuz und Caritas waren an der zentralen Anlaufstelle zu finden. Die Menschen wurden bei der Grazer Messe erfasst, registriert und versorgt. 7.782 Flüchtlinge aus der Ukraine sind dort angekommen, darunter 1.805 Kinder unter 14 Jahren.

Derzeit befinden sich nach Zahlen des Landes 6.145 Vertriebene aus der Ukraine in der Grundversorgung in der Steiermark. Rund 35 Prozent dieser Personen leben in Graz, zehn Prozent in Graz-Umgebung, neun Prozent in der Südoststeiermark - der Rest in allen anderen steirischen Bezirken. Insgesamt stehen noch immer knapp 8.000 gemeldete freie Unterkunftsplätze bei Bedarf zur Verfügung.