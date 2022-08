Tschechien und Estland fordern EU-Visa-Stopp für russische Touristen

Nach Finnland fordern jetzt auch Estland und Tschechien den Stopp der Vergabe von EU-Visa an russische Touristinnen und Touristen. Das könnte eine "weitere wirksame Sanktion" sein, sagte der tschechische Außenminister Jan Lipavsky gegenüber der tschechischen Nachrichtenagentur CTK. Er will das Thema bei einem Treffen der EU-Außenminister Ende August in Prag ansprechen.

"In der Zeit der russischen Aggression, deren deklarierte Grenzen immer wieder verschoben werden, kann keine Rede von einem normalen Tourismus russischer Bürger sein. Es handelt sich um unsere Sicherheit", sagte Lipavsky. Er bemühe sich, den "Einfluss der russischen Geheimdienste auf EU-Gebiet zu begrenzen".

Einreise nur per Landweg

Tschechien hatte bereits einen Tag nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Visa-Erteilung an Russinnen und Russen eingestellt. Später erging dieselbe Maßnahme gegen Belarus. Die EU hatte Ende Februar den gesamten Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Russinnen und Russen können seither aber weiterhin mit einem Visum auf dem Landweg nach Estland, Lettland oder Finnland einreisen und von dort aus weiterfliegen.