Ukraine bittet Schweiz um diplomatische Vertretung in Russland

Schutzmachtmandate haben in der Alpenrepublik eine lange Tradition. Seit dem 19. Jahrhundert ĂŒbernahm die Schweiz solche Mandate aufgrund ihres neutralen Status hunderte Male, erstmals im Französisch-Preußischen Krieg von 1870 bis 1871. So reprĂ€sentierte die Schweiz bereits die Interessen anderer Staaten in verschiedenen Krisensituationen, darunter der USA im Iran, Russlands in Georgien und des Iran in Kanada, Saudi-Arabien und Ägypten.

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar hatte Kiew sÀmtliche diplomatischen Verbindungen nach Russland abgebrochen.