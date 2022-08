Ukraine: Kreml stellt Zugang zu besetztem AKW in Aussicht

Russland will eigenen Angaben zufolge einen Besuch der IAEA im k├╝rzlich beschossenen AKW Saporischschja im von eigenen Truppen besetzten S├╝den der Ukraine erm├Âglichen. "Von unserer Seite aus sind wir bereit, maximal m├Âgliche Unterst├╝tzung zur L├Âsung organisatorischer Fragen zu leisten", so das Au├čenministerium am Dienstag. Zugleich beschuldigte Moskau die UNO, eine bereits geplante Inspektionsreise angeblich abgesagt und damit eine neue Eskalation herbeigef├╝hrt zu haben.

Das in der Stadt Enerhodar gelegene Atomkraftwerk Saporischschja war am vergangenen Wochenende mehrfach beschossen und teils besch├Ądigt worden. Die kritische Infrastruktur soll aber weiter intakt sein. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld. Unabh├Ąngig zu ├╝berpr├╝fen sind die Vorw├╝rfe bisher nicht. UNO-Generalsekret├Ąr Ant├│nio Guterres hatte den Beschuss des Kraftwerks "selbstm├Ârderisch" genannt und internationalen Zugang zum Gel├Ąnde gefordert.

Derzeit keine Gefahr f├╝r ├ľsterreich

Das ├Âsterreichische Klimaschutzministerium hatte am Samstag mitgeteilt, f├╝r ├ľsterreich bestehe derzeit keine Gefahr. Die Strahlenfr├╝hwarnsysteme in der Ukraine und in ├ľsterreich zeigten demnach keine erh├Âhten Messwerte, hie├č es.