G20-Treffen: Russlands Rückhalt schwindet

Russland hat die Gespräche mit den Vereinten Nationen über eine Verlängerung des Abkommens für ukrainische Getreide-Exporte über das Schwarze Meer als „recht konstruktiv“ bezeichnet. Die Arbeiten an einer Verlängerung des bis zum Wochenende laufenden Abkommens dauerten aber noch an, teilt das Präsidialamt in Moskau mit.

Ranghoche UN-Vertreter hatten sich am Freitag in Genf mit einer russischen Delegation getroffen, um über Vorbehalte und Forderungen der Regierung in Moskau im Kontext der Getreideexporte zu sprechen. Die UN hatten gemeinsam mit der Türkei im Juli das Abkommen vermittelt, das trotz des russischen Angriffskrieges ukrainische Getreide-Ausfuhren über das Schwarze Meer ermöglichen soll, um globale Lebensmittelengpässe zulasten vor allem ärmerer Staaten zu verhindern.