Nach russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben der Regierung mehr als sieben Millionen Haushalte ohne Strom. 15 Standorte der Energie-Infrastruktur im Land seien beschĂ€digt worden, erklĂ€rte der stellvertretende Leiter des ukrainischen PrĂ€sidialbĂŒros, Kyrylo Tymoschenko, am Dienstagabend in Online-Netzwerken. Zuvor hatte Russland nach Angaben Kiews mehrere ukrainische StĂ€dte mit rund hundert Raketen angegriffen.

