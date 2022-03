Die moldawische Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita fürchtet aktuell keinen Einfall russischer Truppen wie in der Ukraine. "Wir sehen derzeit keine Anzeichen einer Sicherheitsgefährdung in der Republik Moldau", sagte Gavrilita bei PULS 24. "Natürlich leben wir in einer sehr komplexen Region", verwies sie auf die separatistische Region Transnistrien, in der russische Truppen stationiert seien. "Wir glauben an ein neutrales Land, wir glauben an diplomatische Lösungen, die wir weiterhin an diplomatischen Fronten und auf diplomatischen Kanälen diskutieren", betonte Gavrilita. "Und wir werden alles tun, um unsere Bürger zu schützen und allen ukrainischen Flüchtlingen helfen, die in der Republik Moldau einen sicheren Hafen suchen." Etwa 103.000 Geflüchtete befänden sich in der Republik Moldau. Die Hälfte davon seien Kinder.

"Die Republik Moldau hat natürlich nicht viele Ressourcen. Aber ich bin sehr stolz auf die Einigkeit und Solidarität unseres Volkes." Es gebe eine starke Mobilisierung der Bevölkerung, aber "natürlich ist dies sehr kostspielig für die Widerstandsfähigkeit und Kapazität der Gesellschaft und der Regierung". Ihr Land brauche dringend die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mit "Spenden, Budgethilfe, Hilfe bei der Logistik. Gavrilita betonte auch eine Aufnahme Moldaus in die EU wäre für ihre Landsleute ein "Licht am Ende des Tunnels", "wenn wir diese Einigkeit und Solidarität haben, werden wir durchkommen und Teil der größeren europäischen Familie sein".