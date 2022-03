Und auf eben dieser Weltbühne hat der Ukrainer in dieser Woche Galavorstellungen gegeben – alle mit stehendem Applaus belohnt. Selenskijs Schauspielkunst war – wie von einem TV-Star zu erwarten – simpel, aber effektiv.

Schon bei seinen täglichen TV-Auftritten aus dem umkämpften Kiew hat Selenskij das Tarngrün seiner T-Shirts und Hemden zum Markenzeichen gemacht. In exakt dieser Aufmachung trat der Präsident in diesen Tagen per Video vor den US-Kongress, das Londoner Unterhaus und den deutschen Bundestag. Direkt aus der Kampfzone – so die klare Botschaft – sprach also er zu den Entscheidungsträgern der westlichen Welt. Das EU-Parlament hatte er schon Tage zuvor überwältigt.

Selenskij hielt keine politischen Grundsatzreden, sondern er kam mit persönlichen Emotionen und der ebenso persönlich formulierten Bitte um Unterstützung für sein Land. Und um diese Emotionen bei seinem jeweiligen Publikum anzubringen, bediente er sich ausführlich bei den zeithistorischen Leitmotiven und Mythen jedes einzelnen Landes. In London etwa nahm er sich Winston Churchills historische „Blut, Schweiß und Tränen“-Rede aus dem Jahr 1940 zum Vorbild: „Wir werden bis zum Ende kämpfen, zur See und in der Luft. Wir werden weiter um unser Land kämpfen, koste es, was es wolle.“