Putin und Xi wollen heute telefonieren

Der russische Präsident Wladimir Putin will am Freitag per Videokonferenz mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sprechen. Bei dem Gespräch werde es um eine Reihe bilateraler und regionaler Fragen gehen, teilte das russische Präsidialamt mit.

Freundschaft mit Grenzen?

China galt lange als stillschweigender Unterstützer des russischen Angriffskriegs, auch wenn sich Peking offiziell stets für eine diplomatische Lösung des Konflikts ausgesprochen hat. Die Beziehungen zwischen China und Russland sind in diesem Jahr intensiviert worden. Auch die westlichen Sanktionen und die Isolation Russlands führten dazu.