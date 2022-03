NATO-Chef: China unterstützt Russland mit "Lügen" im Krieg

Die NATO ist nach den Worten von Generalsekretär Stoltenberg besorgt, dass China Russlands Einmarsch in die Ukraine materiell unterstützen könnte. Man werde die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg beim NATO-Gipfeltreffen am Donnerstag thematisieren, sagte Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel.

"China hat Russland politisch unterstützt", sagte Stoltenberg, "auch durch das Verbreiten von offenkundigen Lügen und Desinformation."

