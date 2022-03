Die russischen Streitkräfte schlagen in der Ukraine seit dem Wochenende nach eigenen Angaben auch mit neuen furchteinflößenden Raketen vom Typ "Kinschal" ("Dolch") zu. Die superschnelle Waffe zerstörte nach Angaben aus Moskau am Sonntag ein Treibstofflager im Süden der Ukraine. Bereits am Samstag soll eine "Kinschal" ein ukrainisches Raketenarsenal im Gebiet Iwano-Frankiwsk zerstört haben.

Kann der Einsatz der neuen Raketen den Kriegsverlauf entscheidend verändern? Im Folgenden Fragen und Antworten im Überblick: