Mehrere Explosionen aus ukrainischer Küstenstadt Odessa gemeldet

Tag 39 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine:

Aus der strategisch wichtigen ukrainischen Küstenstadt Odessa sind heute mehrere Explosionen gemeldet worden. Die Detonationen in der Stadt am Schwarzen Meer im Südwesten des Landes waren am frühen Morgen zu hören, wie ein AFP-Reporter berichtete. Zudem waren mindestens drei schwarze Rauchsäulen und Flammen vermutlich über einem Industriegebiet zu sehen. Die Metropole ist der größte Hafen der Ukraine und zentral für die Wirtschaft des gesamten Landes.

Selenskij erwartete russische Angriffe im Donbass und im Süden

Nach dem Abzug russischer Truppen aus der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatte Präsident Wolodimir Selenskij nunmehr russische Angriffe im Donbass und im Süden des Landes erwartet. "Was ist das Ziel der russischen Armee? Sie wollen sowohl den Donbass als auch den Süden der Ukraine erobern", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht auf Sonntag.