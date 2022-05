Angeblich noch ukrainische Soldaten im Stahlwerk + 42.000 NATO-Soldaten in Alarmbereitschaft

- √Ėsterreich will dem EU-Beitrittskandidatenstatus f√ľr die Ukraine "nicht im Weg stehen". Dies k√ľndigte Europaministerin Karoline Edtstadler (√ĖVP) am Donnerstag nach einem Arbeitstreffen mit dem Sondergesandten des ukrainischen Pr√§sidenten, Minister Olexij Tschernyschow, an. Man warte auf das Assessment der EU-Kommission, stehe aber solidarisch aufseiten der Ukraine und werde das Land auf dem "langen und schwierigen Weg" unterst√ľtzen, so Edtstadler vor Journalisten. Die EU-Beh√∂rde pr√ľft derzeit, ob die Ukraine die Voraussetzungen f√ľr den EU-Beitrittskandidatenstatus erf√ľllt und will im Juni ihre Einsch√§tzung bekanntgeben. "Wir demonstrieren einmalige Einigkeit in unseren strategischen Absichten", unterstrich Tschernyschow angesichts der "einmaligen Aggression" Russlands. F√ľr die Ukraine sei es wichtig, dass Ende Juni bei der Sitzung der EU-Kommission eine Entscheidung getroffen wird, sagte Tschernyschow, der als Minister f√ľr die Entwicklung der Gemeinden und Territorien zust√§ndig ist. "Wir f√ľhlen uns als Mitglied der europ√§ischen Familie", so der Sondergesandte und k√ľndigte an, alles daf√ľr tun zu wollen, um die Voraussetzungen zu erf√ľllen.