Vergewaltigung als Waffe: Die Opfer sind Mädchen, Buben, Frauen

Die Verzweiflung und das Gefühl, in der Fremde völlig hilflos zu sein, treibt die Geflohenen oft der nächsten Gefahr zu – Menschenhändlern. Fünf Millionen Ukrainer sind ins Ausland geflohen, überwiegend Frauen und Kinder. Die Begierde, sich an ihnen zu vergreifen, regte sich sofort: „Schon in der ersten Kriegswoche hat die Onlinesuche nach ,ukrainischem’ Porno in Europa um 600 Prozent zugenommen. Die Clicks für ,ukrainische Escortfrauen’ haben sich verdoppelt“, sagt Valiant Richey, OSZE-Sonderbeauftragter für den Kampf gegen Menschenhandel.

Er befürchtet eine massive Zunahme der Menschenhändler-Übergriffe. Für die Frauen enden sie in erzwungener Prostitution, massiver Gewalt, Sexsklaverei. Schon vor dem Krieg hätten Frauen aus der Ukraine zu den am meisten von Menschenhändlern missbrauchten Frauen in Europa gezählt. Jetzt strecken die Verbrecher ihre Fühler nicht mehr nur an der Grenze zur Ukraine aus, dort stünden mittlerweile Polizisten, NGOs, Hilfsorganisationen. „Das Problem beginnt meist zwei, drei Schritte danach, wenn die Frauen in einer Stadt ankommen, niemanden kennen und dann vom Fremden angesprochen werden: Man habe eine Wohnung, könne Unterkunft bieten ...“, sagt der US-Staatsanwalt. Dort seien die Frauen und Kinder verloren: Wer einmal in den Fängen der Menschenhändler sei, sagt er, könne sich kaum mehr befreien.