Ausschluss russischer Spieler: Wimbledon werden die Punkte gestrichen

Die im vergangenen Jahr gewonnenen Punkte fallen am Ende des diesj├Ąhrigen Turniers ersatzlos aus der Wertung. Leidtragender ist dabei u.a. Titelverteidiger Novak Djokovic. Der Serbe verliert 2.000 Punkte, die er nicht ersetzen kann - selbst, wenn er erneut gewinnt. Die weiteren ATP- und WTA-Turniere in Gro├čbritannien, die russische und belarussische Athleten ebenso ausgeschlossen hatten, behalten ihre Rankingpunkte. Als Begr├╝ndung wird angegeben, dass es dort Alternativen in anderen L├Ąndern gibt, w├Ąhrend Wimbledon in seinen Wochen ohne Konkurrenz dasteht.

Herwig Straka, Turnierchef des Erste Bank Open, hatte am Mittwoch bei einem Medien-Termin in Wien die ATP-Entscheidung schon erahnen lassen: "Wir verurteilen, dass man Spieler nicht zul├Ąsst. Es ist eines unserer Prinzipien, dass jeder das Recht haben soll teilzunehmen, um Punkte zu machen", sagte Straka. Die Entscheidung sei ein deutliches Signal. "Die Spieler spielen nicht f├╝r das Land, sondern f├╝r sich selbst." Straka ist Mitglied es "Board of Directors" der ATP.