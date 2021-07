Pomp, Punkteverwirrung, schuhloser Sieg: Der Wiener Song Contest 1967

Dafür sorgte Startnummer 11 für Furore: Sandie Shaw präsentierte ihren modernen Hit "Puppet on a String" barfuß und begeisterte damit die Juroren für Großbritannien. Bei der einige Male von Verständnisschwierigkeiten und massiven technischen Problemen mit dem Ergebnisbord erschwerten Punktevergabe über Telefon zeichnete sich rasch ein Trend ab. Zu schnell für Vaal: Bevor Irland seine Stimmen abgeben konnte, versuchte die Schauspielerin unter Protesten des Saalpublikums Großbritannien zum Sieger zu erklären.

Unterschied hätte es jedoch keinen gemacht: Das Vereinigte Königreich führte zu diesem Zeitpunkt bereits uneinholbar. Shaw konnte sich daher auch trotz der vielen Unterbrechungen des offiziellen Punktestandhüters "May I interrupt again?" freuen: Sie gewann mit mehr als doppelt so vielen Stimmen wie das zweitplatzierte Irland und damit mit einem der größten Vorsprünge der Song-Contest-Geschichte. "Puppet on a String" wurde ein Verkaufserfolg, hielt sich drei Wochen auf Platz 1 in Großbritannien und ist auch in Deutschland und Österreich bis heute einer der erfolgreichsten ESC-Titel.