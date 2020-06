Nadav Guedj - "Golden Boy"

Name: Nadav Guedj

Alter: 16

Land: Israel

Zur Person: Mit seinen 16 Jahren kann der gebürtige Pariser nicht mehr beim Junior Song Contest teilnehmen, darum probiert er es direkt beim ESC in Wien. Musikalisch hat er bisher keine Ausbildung, dafür, wie so viele in diesem Jahr, mit Castingshows. Das Ticket für Wien löste er bei der Show "The Rising Star" in Jerusalm. Dabei ergatterte er 79% der Publikumsstimmen - er ist also ein klarer Sieger.

Zum Song: In Wien wird er nun den "Golden Boy" markieren, wobei der von Doron Medalie geschriebene Titel lange geheim gehalten wurde. Mit dem ruhigen, melancholischen Beginn werden die Hörer dann auch flugs auf eine falsche Fährte geführt, bevor nach dem Herz-Schmerz-Zwischenspurt die Beatmaschine angeworfen wird. Schließlich sei er der "King of Fun", wie der Sänger in weiterer Folge des R'n'B mit orientalischen Elementen vermengenden Songs selbstbewusst zur Schau stellt. Der "Golden Boy" erfindet das Poprad nicht neu, hat aber durchaus das Zeug zum Ohrwurm - trotz platter Techno-Anleihen.