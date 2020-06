Maria-Eleni Kyriakou - "One Last Breath"

Name: Maria-Eleni Kyriakou

Alter: 31

Land: Griechenland

Zur Person: Maria-Eleni Kyriakou darf man getrost singende Philosphin nennen. Immerhin hat die 31-Jährige vor ihrer Gesangskarriere in Zypern Philosophie studiert und auch abgeschlossen. 2011 versuchte sie ihr Glück bei "Greek Idol" und scheiterte. 2014 wagte sie den Versucht bei bei der Castingshow "The Voice of Greece" und gewann. In diesem Jahr setzte sich Kyriakou in der ESC-Auswahlshow gegen vier weitere Kandidaten durch - mit dem einzigen Song ohne musikalische Einflüsse aus Griechenland.

Zum Song: Ihre Nummer "One Last Breath" ist eine dramatische Schmachtnummer, die ein bisschen zu sehr an Conchitas Gewinnersong "Rise Like A Phoenix" erinnert. Zunächst nur von einem Pianisten begleitet, haucht sich Kyriakou, deren Gesangstalent zwischenzeitlich mehrmals aufblitzt, von Zeile zu Zeile, um sich sukzessive zu steigern. Zum Ende hin kommt es dann nicht nur zu einem Rhythmuswechsel, sondern dürfen auch pathetische Streicher und Beats aus der Konserve als Untermalung nicht fehlen.