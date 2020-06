Maria Olafsdottir - "Unbroken"

Name: Maria Olafsdottir

Alter: 21

Land: Island

Zur Person: Sie sieht ein bisschen aus wie eine Elfe – aber das tun in Island naturgemäß viele. Mit ihrer geglückten wie barfüßigen Performance überzeugte sie ihre Landsleute und wird ihr Land nun in Wien vertreten. Nach den bunten Volksschullehrern von Pollapönk im Vorjahr schickt Island heuer Musicalsängerin Maria Olafsdottir zum Song Contest. Die 21-Jährig, die in den letzten Jahren beim Musiktheater Erfahrung sammeln konnte, wird mit „Unbroken“ an den Start gehen. Darin besingt sie eine Trennung und die Tatsache, dass sie sich von den daraus resultierenden Verletzungen nicht brechen lässt. „Litil Skref“ - „kleine Schritte“ heißt der Song im Original. Geschrieben haben ihn Asgeir Orri Asgeirsson, Palmi Ragnar Asgeirsson und Saepor Kristjansson, die als Songwriter-Team StopWaitGo schon mehrfach beim „ Söngvarkeppnin“ vertreten waren und heuer gleich einen doppelten Erfolg feiern durften. Island wird in der zweiten Hälfte des zweiten Halbfinales antreten.

Zum Song: „Unbroken“ ist eine Powerballade, in der einem die süß-melancholischen Melodien um die Ohren wehen. Bombastisch, gefühlsschwer und ordentlich schmalzig geht es hier zur Sache – inklusive natur-romantischer Inszenierung mit Tänzerinnen und Glitzerkleid, aber ohne Schuhe.