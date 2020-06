Elhaida Dani - "Diell"

Name: Elhaida Dani

Alter: 22

Land: Albanien

Zur Person: Seit sie 15 Jahre alt ist, nimmt Elhaida Dani quasi regelmäßig - manchmal mehr und manchmal weniger - erfolgreich an Castingshows teil. 2012 ging sie siegreich aus der albanischen Musiktalentshow „Top Fest“ hervor. Ein Jahr später zog sie nach Rom, wo sie als Siegerin einer Castingshow bekannt wurde und bei dem Label Universal Music ihre erste Single „Baciami e Basta“ veröffentlichte. Im letzten Jahr gewann die Sängerin, die auch schon mit Kopftuch auf der Bühne stand, das „Festivali i Kenges“, den Vorentscheid für die albanische Teilnahme am Song Contest.

Zum Song: „Diell“ heißt die Ballade, die Elhaida beim Semifinale in Wien zum Besten geben wird. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie „Sonne“. Der Song ist, wie könnte es anders sein, eine romantische Ballade, die sich mit dem ausführlichen Anhimmeln des Liebsten beschäftigt. Orchester-Begleitung inklusive. Im letzten Jahr wurde das albanische Song-Contest-Lied zum besseren Verständnis auf Englisch übersetzt. Ob das in diesem Jahr auch der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt.