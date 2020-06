Guy Sebastian - "Tonight again"

Name: Guy Sebastian

Alter: 33

Land: Australien

Zur Person: Guy Sebastian (33) ist einer der bekanntesten Popstars Australiens. Der gebürtige Malaysier begann seine Musikkarriere, wie so viele andere ESC-Teilnehmer auch, in einer Castingshow: Er gewann 2003 die erste Staffel der australischen Ausgabe von „Pop Idol“. Seitdem hat er acht Alben veröffentlicht, die alle Top-Ten-Platzierungen in Australien erreichten, sowie sechs Nummer-eins-Singles.

Zum Song: "Tonight again" ist ein temporeicher Soul-Pop-Song, der so richtig Partystimmung vermitteln will – auch wenn Beobachter im Vorfeld eher mit einer Ballade gerechnet hatten. Ein echter Ohrwurm ist Australiens erster Song-Contest-Beitrag aller Zeiten aber nicht.