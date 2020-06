Il Volo - "Grande amore"

Name: Il Volo

Alter: 20 - 21 Jahre

Land: Italien

Zur Person: Il Volo (Der Flug) ist ein Trio, das aus den drei jungen Opern-Pop-Sängern Piero Barone (* 24. Juni 1993, Tenor), Ignazio Boschetto (* 4. Oktober 1994, Tenor) und Gianluca Ginoble (* 11. Februar 1995, Bariton) besteht. 2009 traten sie in der italienischen TV-Show „Ti lascio una canzone“ erstmals gemeinsam auf. Ihr in den Abbey Road Studios aufgenommenes Debütalbum erschien 2010. Es folgten internationale Auftritte in TV-Shows wie zB „American Idol“ und „Wetten, dass..?“. Als Gewinner der 65. Ausgabe des populären „ Festival di Sanremo“ qualifizierten sie sich als Italiens Vertreter beim Song Contest in Wien.

Zum Song: Ein grandioser italienischer Schmachtfetzen, der alle Anforderungen erfüllt: drei fesche junge Männer, riesengroße Gefühle und das Wort Amore kommt ganz oft vor. Ein Lied, das 100-prozentig zu dem steht, was es ist: Song Contest pur. In Buchmacher-Kreisen gehört der italienische Beitrag zu den Favoriten in diesem Jahr.