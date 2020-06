Loïc Nottet - "Rhythm inside"

Name: Loïc Nottet

Alter: 18

Land: Belgien

Zur Person: Eigentlich hätte Laurent Pagna, der Gewinner der Castingshow „The Voice Belgique“, in Wien an den Start gehen sollen. Weil dieser aber ausschließlich Balladen singt, entschied der belgische Rundfunksender RTBF, an seiner Stelle den zweitplatzierten Loïc Nottet ins Rennen zu schicken. Der sympathische Belgier beeindruckte im Rahmen der Castingshow vor allem mit seiner Interpretation von Rhiannas „Diamonds“.

Zum Song: "Rhythm inside" ist eine reduzierte, durchaus härtere R'n'B-Nummer, die sich stilistisch vom übrigen Teilnehmerfeld abhebt. Dazu trägt überdies Nottets androgyne Stimme bei, die streckenweise an Vorbilder wie Asaf Avidan erinnert.