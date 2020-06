Aminata - "Love Injected"

Name: Aminata

Alter: 22

Land: Lettland

Zur Person: Lettland wird beim 60. Eurovision Song Contest in Wien durch Sängerin Aminata und ihre avantgardistische Elektronummer "Love Injected" vertreten. Die 22-Jährige muss mit ihrem selbst komponierten Lied am 21. Mai das 2. Halbfinale überstehen. Die Vertrauenswürdige - so die Bedeutung des afrikanischstämmigen Namens Aminata - hatte sich zuvor am 22. Februar in der lettischen Vorentscheidung gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Damit ist der Sängerin, deren Vater aus Burkina Faso stammt, im zweiten Anlauf gelungen, das ESC-Ticket Lettlands zu lösen, nachdem sie im Vorjahr noch auf dem fünften Platz zu Liegen kam. Bereits gewonnen hat sie die lettische Talentshow "Jauna Talantu Fabrika".

Zum Song: Dass Aminata Savadogo bereits mit zehn Jahren begann, Flöte zu lernen, merkt man ihrem jetzigen Erfolgssong "Love Injected" nicht an. Für ESC-Verhältnisse relativ harte Technoklänge setzt die 22-Jährige in Kontrast zu ihrem afrikanisch angehauchten Soulgesang. Die Künstlerin hat die avantgardistische und im Erstkontakt durchaus sperrige Nummer, die mit zahlreichen rhythmischen Brüchen arbeitet, mithin ganz auf sich zugeschnitten.