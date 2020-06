Bojana Stamenov - "Ceo Svet Je Moj"

Name: Bojana Stamenov

Alter: 28

Land: Serbien

Zur Person: Bojana Stamenovs Stimme wird oft mit jener von der US-amerikanischen Soul-Göttin Aretha Franklins verglichen. Das ist zwar etwas weit hergeholt, aber nun wird sie mit „Ceo Svet Je Moj“ („Die ganze Welt gehört mir“) für Serbien beim Song Contest antreten. Sie soll das Land beim Song Contest wieder auf den gewohnten Erfolgskurs bringen – 2007 gewann Marija Serifovic mit „Moltiva“ in Helsinki für Serbien. Der Gewinner-Song stammt aus der Feder von Vladimir Graic, der nun auch wieder für den diesjährigen Beitrag verantwortlich ist. Bojana Stamenovs begann bereits im Alter von sieben Jahren zu singen und absolvierte Gitarre, Laute und Renaissance-Gesang an der Musikschule. In ihrem Heimatland wurde sie als Finalistin bei „Serbia’s Got Talent“ bekannt. Sie freue sich schon sehr auf Wien, auf ihren Auftritt bei der Show: „Ich liebe Europa, ich liebe Musik, ich liebe Spannung. Der Song Contest ist all das“, schwärmt Jelena über den europäischen Musikwettbewerb.

Zum Song: „Ceo Svet Je Moj“ beginnt reduziert, baut sich bis zum Ende langsam auf und endet in einem Balkan-Ethno-Pop-Feuerwerk mit trashigen Böllerbeats. Darüber legt Bojana Stamenovs ihre Stimme und singt auf Serbisch. Outfit- und Show-technisch darf man sich nicht viel erwarten.