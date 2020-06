Lisa Angell - "N’oubliez pas"

Name: Lisa Angell

Alter: 46

Land: Frankreich

Zur Person: Lisa Angell (eigentlich: Lisa Vetrano) hat eine wechselhafte musikalische Karriere hinter sich: sie brach u.a. als junge Frau ein Musikstudium am Konservatorium ab und trat in Piano-Bars auf. Ihr Debütalbum erschien erst 2011. Im Herbst 2013 nahm Angell an der Vorauswahlshow zum Song Contest 2014 teil. Für den Song Contest in Wien wurde sie von dem Sender France 2 als Kandidatin nominiert.

Zum Song: Eine Friedensballade in guter französischer Chanson-Tradition. Berührt, steigert sich dramatisch zum Schluss und kommt ohne neumodischen Schnickschnack aus. Ein würdiger Beitrag, der - mit Hilfe der Jurystimmen - einen ordentlichen Platz im Finale erreichen sollte.