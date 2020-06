Elnur Huseynov - "Hour Of The Wolf"

Name: Elnur Huseynov

Alter:

Land: Aserbaidschan

Zur Person: Aserbaidschans Vertreter ist für die Fans des Wettbewerbs kein Unbekannter: Elnur Huseynov, der sich dank einer internen Auswahl das Ticket für Wien sichern konnte, stand bereits beim ersten Antreten seines Heimatlandes 2008 mit Kollege Samir auf der großen ESC-Bühne. Damals reichte es für Platz acht. Heuer muss er im zweiten Semifinale am 21. Mai alleine die "Hour Of The Wolf" zum Besten geben. Und auch in Castingshows konnte er bereits reüssieren: Im Februar entschied er die türkische Version von "The Voice" für sich.

Zum Song: Bei der Wolfsstunde setzt Huseynov auf sehr viel Pathos und schrammt im Refrain dank Orchester- und Choruntermalung nur knapp am Kitsch vorbei. Die melancholische Ballade ist zwar gut gemacht, ob er allerdings damit hervorstechen kann, darf bezweifelt werden.