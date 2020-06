Voltaj - "De la capăt / All Over Again"

Name: Voltaj

Land: Rumänien

Zur Band: Mit Voltaj tritt für Rumänien eine der bekanntesten Pop-Rock-Bands des Landes an. Sie ist seit 20 Jahren in den Hitparaden und auf den Konzertbühnen präsent, und setzt sich stark für humanitäre und ökologische Anliegen ein. In ihrem ESC-Song "De la capăt / All Over Again" geht es um Kinder, die von ihren im Ausland – zum Beispiel Österreich - arbeitenden Eltern zurückgelassen wurden.

Zum Song: "De la capăt / All Over Again" beginnt als ruhige Klavier-Ballade und entwickelt sich im Refrain zu einer typischen Formatradio-Popnummer. Nicht schlecht, aber auch nicht sehr originell.