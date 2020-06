Electro Velvet - "Still in Love With You"

Name: Electro Velvet

Alter:

Land: Großbritannien

Zur Band: Das Duo Electro Velvet wurde eigens für den Song Contest gegründet und besteht aus dem Sänger Alex Larke und der Sängerin Bianca Nicholas. Der Song, den sie in Wien aufführen werden, wurde aus hunderten Einsendungen ausgewählt: "Still in Love With You" von David Mindel and Adrian Bax .

Zum Song: "Still in Love With You" ist eine Elektro-Swing-Nummer, die von der britischen Presse unmittelbar nach der Präsentation komplett verrissen wurde: Belangloses und schrilles Umpda-dumpda – eh. Aber hey Leute, es ist der Song Contest!