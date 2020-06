Eduard Romanyuta - "I Want Your Love"

Name: Eduard Romanyuta

Alter: 22

Land: Moldawien

Zur Person: Geboren in der Ukraine, setzte sich der 22-jährige Romanyuta in der Vorausscheidung gegen 15 weitere Künstler durch. Man könnte sagen, das war schon immer sein Ziel. Immerhin versuchte er es zwischen 2011 und 2013 jeweils bei der Auswahlshow der Ukraine, erreichte aber maximal den dritten Platz. Nun darf er für Moldawien in Wien antreten. Der 22-Jährige ist allerdings kein Anfänger im Musikgeschäft und verfolgt seine Karriere schon seit längerer Zeit, wie ein Blick auf die diversen Zeitungsausschnitte auf seiner Homepage beweist. Da begegnet Romanyuta dem potenziellen Fan noch als kleiner Bub mit Lockenfrisur oder nachdenklich dreinblickender Teenieschwarm.

Zum Song: Allzu große Sieg-Hoffnungen sollte sich Romanyuta mit "I Want Your Love" in Wien allerdings nicht machen. Dabei handelt es sich um eine Boyband-Soloprojekt-Popnummer im Stile der späten 90er-Jahre. Knallig wie platt zu gleich, kann er sich nicht so recht entscheiden, ob sein Gesang nun eher dem R'n'B verpflichtet ist oder er sich doch als Rapper versteht. Beides liegt ihm nicht besonders gut.