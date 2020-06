Amber - "Warrior"

Name: Amber

Alter: 23

Land: Malta

Zur Person: Amber Bondin lautet der vollständige Name der Studentin, die für Malta ins ESC-Rennen gehen wird. Die Musikerin strebte zunächst eine Karriere als Profi-Judokämpferin an, konnte diesen Plan nach einem Unfall aber nicht weiter verfolgen. Sie wendete sich daraufhin der Musik zu und nahm an diversen Castingshows teil. 2012 stand sie beim Song Contest in Baku bereits als Backgroundsängerin des maltesischen Acts „Kurt Calleja“ auf der Bühne. Nachdem sie sich in den letzten vier Jahren als Kandidatin beworben hatte, konnte sie sich heuer für das Semifinale qualifizieren.

Zum Song:. „Warrior“ wurde eigens für die Teilnahme am Eurovision Song Contest geschrieben. Für die Sängerin ist das Lied optimal, weil es ihr erlaubt, ihre große stimmliche Range zu zeigen. Inhaltlich geht es um die Schwierigkeiten dabei, die eigene Stärke zu finden. Er könnte allerdings auch Schwierigkeiten dabei haben, viele Punkte zu bekommen.