Maraaya - "Here For You"

Vorausscheidung

Ales Vovk

DasPopduo Maraaya hat die nationalefür sich entschieden und wird am 21. Mai im zweitenSemifinale mit dem tanzbaren "Here For You" um die Gunst der Jury und Fernsehzuschauer buhlen. Als optischen Hingucker setzt man dabei Kopfhörer ein. Diese dienen quasi als Markenzeichen für Marjetka undalias Raay. Abseits solcher Song-Contest-Spielereien betreiben Marjetka undalias Raay eine Musikschule für junge Nachwuchsmusiker. Aber nicht nur beruflich sind die Slowenen ein Paar, die beiden haben zwei Söhne.

Zum Song: Die Eheleute verstehen ihren Stil selbst als "Indie Pop with soulful elements", wie sie auf ihrer Website schreiben. In erster Linie sind das ein sehr melodieverliebter Duktus und ein Gespür für Beats, die in die Beine fahren. Was sofort auffällt, ist die gewöhnungsbedürftige Stimme von Marjetka, die mitunter an Soulsängerin Duffy erinnert. Raay hat seiner Frau aber eine ebenso dynamische wie eingängige Popnummer auf den Leib geschrieben. Unterstützung erhielt er dabei von Songwriter Charlie Mason. In seinen drei Minuten besticht "Here For You" durch Abwechslungsreichtum, markante Zwischenspiele und einen internationalen Touch. Lokalkolorit sucht man hingegen vergeblich. Bleibt für die Beiden zu hoffen, dass damit das Abschneiden des Vorjahres übertroffen werden kann: Denn beim vorletzten Platz von Tinkara Kovac im Finale in Kopenhagen schien ebenfalls ein gewisser Raay als Mitkomponist auf. In Buchmacher-Kreisen gehört der slowenische Beitrag zu den Favoriten in diesem Jahr.