Pertti Kurikan Nimipäivät - "Aina mun pitää"

Name: Pertti Kurikan Nimipäivät

Land: Finnland

Zur Person: Der finnische Beitrag ist in vieler Hinsicht der ungewöhnlichsten Beitrag in diesem Jahr: Zum einen singt die Band Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) - zu deutsch Pertti Kurikkas Namenstage - eine reinrassige Punknummer, zum anderen dürfte " Aina mun pitää" (" Ich muss immer") mit nur eineinhalb Minuten das kürzeste ESC-Lied aller Zeiten sein. Und dann haben die vier Bandmitglieder geistige Behinderungen - eines der Bandmitglieder hat die Down-Behinderung Trisomie 21, einer hat das Williams-Beuren-Syndrom, einer MBD (Minor oder Minimal Brain Dysfunction) vulgo ADHD und einer laut finnischen Medien eine "leichte geistige Behinderung ohne weitere Diagnose". Dabei hat Pertti Kurikan Nimipäivät schon eine lange Bandtradition. Die vierköpfige Truppe enstand 2009 bei einem Workshop für lernbehinderte Menschen. Durch die Doku "The Punk Syndrome" erlangten sie auch außerhalb Finnlands Bekanntheit. Im Vorentscheid setzten sich die Punker gegen 17 Mitbewerber durch und dürfen nun in Wien " Aina mun pitää" grölen.

Zum Song: " Aina mun pitää" ist waschechter Punk. Kurz, dahinschrammend, wenige Riffs, treibendes Schlagzeug und Gegröle. Es könnte sogar Lemmy gefallen. Obgleich auch schon gesetzteren Alters, liefern die vier Herren hier authentisches Anstinken gegen das Establishment - das ESC-Establishment.