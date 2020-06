Genealogy - "Don’t Deny"

Name: Genealogy

Land: Armenien bzw. USA, Äthiopien, Frankreich, Japan, Australien

Zur Band: Armenien schickt wohl die internationalste Band nach Wien: Die sechsköpfige Formation Genealogy umfasst Mitglieder von allen Kontinenten mit armenischen Wurzeln. In diesem Sinne werden in Wien Tamar Kaprelian ( USA), Vahe Tilbian ( Äthiopien), Essai Altounian ( Frankreich), Stephanie Topalian ( Japan), Mary-Jean O'Doherty Vasmatzian ( Australien) und Inga Arshakian an den Start gehen. Letztere hat sogar schon ESC-Erfahrung. Gemeinsam mit ihrer Schwester Anush trat sie 2009 an und erreichten den zehnten Platz.

Zum Song: Auch musikalisch setzt die Kombo auf Breite. Die von Armen Martirosyan komponierte und mit einem Text von Inna Mkrtchyan ausgestattete Nummer "Don't Deny" rückt alle sechs Sänger abwechselnd in den Fokus, wobei die unterschiedlichen Stimmen und Stile durchaus harmonieren. Von zart gehaucht bis kraftvoll und rau reicht die Bandbreite, während der Song, der als schnulzige Ballade beginnt, immer stärker in Richtung Pop-Rock marschiert und dort auch ihren Höhepunkt findet.