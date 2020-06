Vaidas Baumila und Monika Linkyte - "This Time"

Name: Vaidas Baumila und Monika Linkyte

Alter: 27 bzw. 22.

Land: Litauen

Zum Duo: Deutschland ist nicht das einzige ESC-Land, das dieses Jahr schon in der Qualifikation für Schlagzeilen sorgte. Auch Vaidas Baumila und Monika Linkyte hätten eigentlich nicht nach Wien fahren sollen. Aus dem litauischen Vorentscheid "Eurovizijos" sollte ursprünglich ein Solokünstler als Vertreter hervorgehen. Seit Anfang Jänner haben sich so zwölf Künstler und ebenso viele potenzielle ESC-Titel der Jury und dem TV-Publikum gestellt, bis im Finale Baumila, Linkyte und Sängerin Mia übrig blieben. Die Komponisten des zu diesem Zeitpunkt schon ausgewählten Songs "This Time" votierten aber dafür, dass Baumila und Linkyte gemeinsam zum Mikrofon greifen sollten. Ob das wirklich an der stimmlichen Leistung oder an der fernsehtauglichen Inszenierung inklusive Kuss lag, wird sich spätestens in Wien weisen.

Zum Song: "This Time" kommt als beschwingter Liebessong mit vorzugsweise akustischer Instrumentierung recht dynamisch und eingängig daher, und auch die stimmlichen Akzentuierungen der beiden ESC-Starter verpassen der Power-Pop-Ballade einen frischen Anstrich.