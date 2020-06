Daniel Kajmakoski - "Lisja esenski"

Name: Daniel Kajmakoski

Alter: 31

Land: Mazedonien

Zur Person: Man kennt ihn hierzulande: Daniel Kajmakoski wurde zwar 1983 in Mazedonien geboren, lebte aber seit seinem sechsten Lebensjahr in Wien. Im Finale der Österreichischen Castingshow „Starmania“ belegte er den wenig erfolgreichen achten Platz. Zurück in seiner Heimat gewann Kajmakoski 2014 mit dem Lied „Lisja esenski“ das Skopje-Fest, die nationale Vorentscheidung Mazedoniens zum Eurovision Song Contest.

Zum Song: Nachdem Kajmakoski in der Vergangenheit auch einige Songs auf Deutsch aufgenommen hat, singt er mittlerweile wieder auf seiner Muttersprache Mazedonisch. „Lisja esenski“ bedeutet so viel wie „Herbstlaub“. Genauso unaufregend wie der Titel ist leider auch der Song.