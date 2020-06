Trijntje Oosterhuis - "Walk Along"

Name: Trijntje Oosterhuis

Alter: 42

Land: Niederlande

Zur Person: Ihre erste Bühnenerfahrung sammelte die niederländische Tochter eines Theologen zusammen mit ihrem Bruder in der Band „Total Touch“. Die beiden ersten Alben der Gruppe erreichten Platinstatus in den Niederlanden. Nachdem sich die Band 2001 endgültig auflöste, wurde Oosterhuis mit ihren Jazzalben „ Strange Fruit“ und „The Look of Love“ als Solokünstlerin bekannt und feierte auch internationale Erfolge. In den vergangenen Jahren stand sie mit einigen Musik-Größen wie Lionel Richie, Bobby McFerrin oder Queen auf der Bühne.