Knez - "Adio"

Name: Knez

Alter: 47

Land: Montenegro

Zur Person: Unter den Kandidaten ist Knez mit 47 Jahren schon ein eher älteres Semester. Der Sänger und Gitarrist hat bereits sechs Alben veröffentlicht, spielte zuvor mit seinem Vater in der Montenegro Band und versucht sich seit 1992 als Solokünstler. Im Oktober 2014 gab der mazedonische Sender RCTG auf einer Pressekonferenz bekannt, dass der derzeit in Serbien wohnhafte Knez beim ESC für Montenegro an den Start gehen werde.

Zum Song: "Adio" kann noch nicht gehört werden.