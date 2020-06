Melanie René - "Time to Shine"

Name: Melanie René

Alter: 24

Land: Schweiz

Zu Person: Melanie René wurde in Genf geboren, ihre Familie stammt aus Mauritius. Sie wuchs mit Musik auf und komponierte bereits als 9-Jährige ihre ersten eigenen Songs. Bis 2009 besuchte sie eine Musikschule in der Schweiz; es folgten diverse Auftritte bei Musikfestivals- und Bewerben sowie bei TV-Shows im rumänischen Fernsehen. Derzeit arbeitet Rene an ihrer ersten EP mit eigenen Songs, die im Frühling veröffentlicht werden soll. Melanie René wurde im Rahmen einer TV-Entscheidungsshow von Jury und TV-Publikum zur Vertreterin der Schweiz beim Song Contest in Wien bestimmt.

Zum Song: "Time to Shine" nimmt den vor Jahren beim Song Contest so populären Ethno-Trend wieder auf, mischt ihn mit E-Gitarre und einem typisch überschwänglichen Schlagerrefrain. Nicht Fisch, nicht Fleisch - und ziemlich sicher kein Song-Contest-Gewinner.