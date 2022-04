Wie oft kann man sich eigentlich infizieren? + Neue Symptome bei Omikron, BA.2

Auch in Kärnten gehen die Coronazahlen immer weiter nach unten. Am Donnerstag wurden zwar mit 1.050 wieder mehr Neuinfektionen verzeichnet als in den Tagen zuvor. Allerdings wird prognostiziert, dass die Sieben-Tage-Inzidenz von derzeit etwa 1.100 bis Mitte nächster Woche halbiert wird. Neuerlich gesunken ist mit Donnerstag auch die Zahl der Covid-Spitalspatienten, aktuell werden 171 Personen in Krankenhäusern betreut, um 100 weniger als noch am 28. März.

Der Landespressedienst veröffentlichte am Donnerstag auch eine Auswertung der Zahl der bis dato 1.251 Corona-Todesfälle: Demnach waren 92 Prozent aller Personen, die in Kärnten an oder mit Corona starben, älter als 65 Jahre. In der Altersgruppe von 65 bis 74 Jahren wurden 175 Coronatote gezählt, 400 waren es in der Gruppe der 75- bis 84-Jährigen. Und 567 Patientinnen und Patienten, die an oder mit Covid-19 starben, waren älter als 84. Fünf Coronapatienten waren zum Zeitpunkt ihres Todes jünger als 44.