So kommt man in NÖ und Wien zum Gratis-Test

Beim ersten Test im Monat muss man sich entscheiden, ob man das PCR-Angebot in den Apotheken nutzt oder lieber über die Aktion „NÖ gurgelt“ zu Hause gurgelt – beim gewählten System muss man bleiben. In den Apotheken bestätigt man das mit einer Unterschrift. Wenn man zu Hause gurgelt, dann gibt es die Test-Kits so wie bisher nach einer Anmeldung unter gurgeln.noe-testet.at in den Spar-Filialen, dort kann ein gemachter Test auch abgegeben werden, ebenso wie in McDonalds-Filialen.

Wie kommt man in Wien zu Gratis-Tests? In Wien bleibt das PCR-Testsystem „Alles gurgelt“ mit Tests für zu Hause. Einmal pro Monat kann man fünf Gurgeltest-Kits in Wiener Bipa-Filialen mit einem persönlich zugewiesenen Code abholen, den man nach der Anmeldung allesgurgelt.at bekommt. Nachdem sich Apothekerkammer und Laborbetreiber Lifebrain („Alles gurgelt“) auf eine Kooperation geeinigt haben, wird es spätestens ab 11. April kostenlose PCR-Tests in den Apotheken geben. Dort werden auch die Gratis-Wohnzimmer-Antigentests ausgegeben, die in Wien aber im Sinne der 3-G-Regel nicht gültig sind.