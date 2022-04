Einen historischen Tiefststand in Sachen Corona-Impfung gab es am Sonntag.

Laut Dashboard des Gesundheitsministeriums wurden nur 502 Impfdosen innerhalb von 24 Stunden verimpft. Deutlich wird das vor allem bei den Erststichen. Nur 26 Personen in ganz Österreich haben am Sonntag ihre erste Corona-Impfung bekommen. Nicht einmal am ersten Tag der Covid-Impfung, dem 27. Dezember 2020, haben so wenige Menschen ihren ersten Stich bekommen.

Die restlichen Impfdosen verteilen sich auf 77 Zweit- sowie 399 Drittstiche.