Stichflaute: Das Impfangebot wird zurückgefahren

Wie ein Rundruf zeigt, stehen die Impfstraßen derzeit in mehreren Bundesländern auf dem Prüfstand. So ist am Donnerstag etwa in Niederösterreich eine große Lagebesprechung angesetzt, wo auch Thema sein wird, dass in den großen Impfzentren wieder Veranstaltungen stattfinden sollen.

In Salzburg heißt es auf Nachfrage im Büro von ÖVP-Gesundheitslandesrat Christian Stöckl: „Wir überlegen gerade, wie wir die Struktur aufrecht erhalten, aber adaptieren können, da es weniger Nachfrage gibt.“