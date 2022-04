Serbien unter jenen Ländern in Europa, die Corona am besten überstanden haben

Gut durch Corona gekommen

Durch die Corona-Pandemie sei Serbien sehr gut gekommen, meint Jovanović. "Ich bin kein großer Fan von Vučić, aber was seine Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre angeht, hat er fast alles richtig gemacht." Im ersten Coronajahr 2020 sei die serbische Wirtschaft nur um rund ein Prozent geschrumpft, 2021 sei sie sogar um 7,5 Prozent gewachsen. Serbien gehöre also zu jenen Ländern in Europa, die Corona am besten überstanden hätten.

"Einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass die serbische Regierung sehr viel Geld zur Unterstützung der Wirtschaft ausgegeben hat." Dazu gehörten auch öffentliche Bauaufträge für Autobahnen, Bahnstrecken oder die U-Bahn in Belgrad. "Sie hatten sogar während der Pandemie einen starken Zufluss an ausländischen Direktinvestitionen." Ein weiterer Grund, warum die serbische Wirtschaft die Coronakrise relativ unbeschadet überstanden habe, sei die Tatsache, dass es keine strengen Lockdowns gegeben habe. Das sei aber auch in anderen Ländern der Region so gewesen.

Zu Beginn des laufenden Jahres habe sich das Bild aber etwas geändert. "Die Industrieproduktion ist im Jänner um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken." Grund dafür sei einerseits die Energiekrise, andererseits die Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie. "Durch den Ukraine-Krieg werden sich die Probleme noch verstärken, weil Serbiens Russland-Exposure wesentlich größer ist als in irgendeinem anderen Land in Europa. Darum werden sie von den Sanktionen gegen Russland und vom Krieg stärker betroffen sein." Das WIIW werde deshalb seine Prognose für die serbische Wirtschaft senken. Die Zahlen seien noch nicht fix und würden erst in etwa drei Wochen veröffentlicht, doch er gehe davon aus, dass man die Wachstumsprognose für heuer von 5 Prozent auf 3 bis 3,5 Prozent zurücknehmen werde.