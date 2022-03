Wie ein Österreicher die Serben per Twitter auf die Palme bringt

"Wer ist der Österreicher, der das Hotel 'Moskau' umbenennen will?" Diese Frage hat sich vergangene Woche nicht nur das Portal der Tageszeitung Novosti gestellt, sondern eine ganz Reihe von (tabloiden) serbischen Medien.

"Der österreichische Ökonom Günther Fehlinger, der in den sozialen Netzwerken für seine Vorliebe für Angriffe auf Serbien und Russland in seinen Posts bekannt ist, hat in den letzten Tagen mit seinem Posting über das Hotel Moskva (serbisch für Moskau, Anm.) die Aufmerksamkeit der sozialen Medien, aber auch der Öffentlichkeit auf sich gezogen", schreibt Novosti.

Man habe herausgefunden, dass Fehlinger ein Wirtschaftsexperte und in zwei NGOs tätig sei. Zudem wollen die Medien in Serbien erfahren haben, dass er albanischer Herkunft sei. Das würde seine antiserbische Haltung erklären, heißt es.