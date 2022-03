Vučić: "Der Frieden am Balkan ist nicht gefährdet, 'Guardian' lügt"

Kritik an Biden

Vučić wurde auch gefragt, was er von Joseph Bidens Rede bei seinem Besuch in Polen halten. Die Aussage des US-Präsidenten über den bevorstehenden jahrzehntelangen Krieg sei besorgniserregend. Dies könnte große wirtschaftliche Probleme verursachen.



"Wenn der Ölpreis auf 200 Dollar springt, erwartet die Welt eine Katastrophe. Es wird unerträglich", prophezeite der 52-Jährige und merkte an, dass Europa große Probleme mit den Lebensmittelpreisen habe.

Er sei aber sicher: "In Serbien wird es keine Probleme geben“. Denn MMF würde seine Wirtschaftspolitik loben, der Dinar-Wechselkurs sei stabil und der Preis für Brot und Öl in Serbien am günstigsten.